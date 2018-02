Una slavina sul Passo Fedaia. La strada nella zona di Capanna Bill – Malga Ciapela è rimasta chiusa qualche decina di minuti nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 febbraio, a causa di una slavina che l’ha invasa per circa una decina di metri. Nel momento in cui la neve è caduta non transitava nessuno, ma alcune macchine sono rimaste bloccate al di qua e al di là della slavina. I primi ad intervenire sono

stati i vigili del fuoco di Agordo e i vigili del fuoco volontari di Caprile, con sette unità, che hanno liberato una corsia di marcia per consentire alle auto di scavalcare la neve. Il personale di Veneto strade ha quindi completato l’opera e la strada del Passo Fedaia non è stata chiusa.