Bocconi di carne con vetri al sindaco

OSPITALE DI CADORE . Anche il Cadore ha un suo “Erostrato”. Nei mesi scorsi, infatti, è stata presa di mira la frazione di Davestra con il ritrovamento in un giardino, in maniera sistematica e “scientifica”, di diversi bocconi di carne con all’interno pezzi di vetro.



Il probabile intento è quello di fare del male ai cani, ma con l’elevato rischio di procurare danni anche ai bambini della zona. Colpita in particolare non un’abitazione qualsiasi, ma quella del sindaco Livio Sacchet.



«Il primo caso risale allo scorso 16 gennaio», raccontano Sacchet e la moglie Elena Olivotto, «quando abbiamo trovato in giardino un pezzo di carne avvolto in un insaccato per salami contenete dei pezzi di vetro. Abbiamo subito denunciato formalmente l’accaduto ai Carabinieri di Longarone, ma senza particolare esito. Nelle settimane successive la situazione si è calmata, anche se occasionalmente abbiamo trovato pezzi di vetro sciolti sempre in giardino, luogo facilmente accessibile e vicino alla strada. Non solo: ogni tanto spuntavano dei residui di cibo in un punto preciso del giardino, come pezzi di ossa di pollo, come se servissero da esca per attirare il cane. Nella notte tra sabato e domenica, poi, un nuovo ritrovamento di diversi bocconi sempre con lo stesso modus operandi. A questo punto abbiamo sollecitato i Carabinieri che sono venuti in sopralluogo. Segnaleremo il tutto anche ai servizi veterinari».



Si tratta quindi, secondo i testimoni, di un preciso atto di intimidazione, data la frequenza dei ritrovamenti e la complessità della preparazione di questi bocconi che vengono gettati in giardino con tutta probabilità durante le ore notturne. «Ci teniamo a precisare», continua Sacchet, «che ovviamente si tratta di un’azione premeditata di qualche squilibrato. Siamo un paese molto piccolo, basta pensare che nella nostra parte di abitato vivono solo una ventina di persone. Molte sono nostri parenti e quindi, per esclusione, non è difficile avere dei sospetti che abbiamo già puntualmente riferito alle forze dell’ordine. Tengo ad escludere che si tratti di ritorsioni per il mio ruolo amministrativo: in quasi 15 anni non ho mai avuto problemi e le discussioni sono state sempre civili e nelle sedi opportune. Probabilmente si trattata di qualcuno che abita vicino a noi, anche perché sembra conoscere le nostre abitudini e l’affetto che proviamo per il nostro cane: un animale di stazza piccola, sempre tranquillo, che vive in casa e durante il giorno è con noi in ufficio al lavoro. Pensiamo che quindi si voglia colpire il nostro cane per colpire noi».



«Oltre al pericolo per l’animale», spiega ancora la coppia, «che ingerendo quei bocconi rischia anche di morire, magari con diversi giorni di sofferenza, il pericolo è anche per i bambini. Nella nostra frazione, infatti, giocano diversi bimbi, tra cui un nostro piccolo vicino di soli tre anni. Magari, attirati dal cibo e dell’odore, anche i bambini piccoli possono ingerire tali bocconi con un rischio gravissimo. Anche nostra figlia adolescente non si sente sicura. Ora installeremo delle telecamere di sorveglianza sulla nostra proprietà, ma l’appello a questa persona è quello di finirla ed eventuale siamo pronti al dialogo. Se ci sono dei problemi

nei nostri confronti basta chiarirci e non mettere a repentaglio la sicurezza degli animali e delle persone che abitano nel borgo, dove è sempre regnata la tranquillità e il reciproco rispetto, che non possono essere minati ora da un clima di paura».