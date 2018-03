Arsiè, trovato senza vita nel garage di casa

ARSIÈ. Stava armeggiando con il portone del garage di casa in via I Maggio quando un malore lo ha colpito improvvisamente senza lasciargli scampo. A ritrovarlo, ormai senza vita, è stata poi la moglie, una volta rientrata a casa. La tragica fatalità è avvenuta mercoledì verso le 21 e la vittima è Mario Brustolin, 70 anni, apprezzato e conosciuto ex imprenditore edile, in pensione già da qualche anno. Una morte che ha lasciato il segno nella comunità arsedese dove Brustolin ha sempre vissuto conducendo con successo l'impresa edile che portava il suo nome. Malgrado fosse in pensione e con qualche acciacco, il settantenne non aveva perso la passione per i lavori manuali. Così non disdegnava di eseguire le manutenzioni e le piccole riparazioni di cui la sua casa aveva bisogno.



Mercoledì dopo cena la decisione di dare una sistemata al portone in ferro del garage che dava qualche problema. L'incidente è avvenuto presumibilmente poco dopo le 21. Brustolin stava lavorando sui cardini, quando forse per lo sforzo per reggere il peso del portone è stato colto da malore. L'uomo si è accasciato a terra portandosi dietro il portone, peraltro fermato nella sua caduta da un'auto parcheggiata. A rinvenire esanime l'uomo è stata la moglie al suo ritorno a casa. Brustolin giaceva a terra nella nicchia che si era creata tra il portone e il veicolo. Il personale medico inviato dall'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre non poteva fare altro che constatare la morte del pensionato escludendo che il portone del garage possa avere avuto un ruolo nel decesso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Feltre. Escluso qualsiasi segno di trauma, la morte è stata ricondotta a un evento naturale e la salma è stata immediatamente riconsegnata alla famiglia.



Ieri mattina in via I Maggio c'era un clima mesto. D'altra parte Brustolin e la sua famiglia sono molto conosciuti

in paese. In paese sono arrivati anche altri parenti per stare vicino alla moglie… e al figlio Andrea, profondamente segnati dalla perdita. Bortolin era noto per la sua attività pluridecennale a capo dell'impresa edile nella quale ha lavorato fino alla pensione.