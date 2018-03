Maltempo nel Bellunese, chiusi passi e alcune piste da sci

BELLUNO. Ultima sferzata dell'inverno in provincia di Belluno. Come annunciato dalle previsioni meteo è tornata la neve nella parte alta della provincia: a Cortina si registrano alcuni di centimetri di neve che hanno creato non poche difficoltà agli automobilisti.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul Val Parola in serata per automobilisti in difficoltà e nella notte tra Cimabanche e Fiames, questa volta per dei camion.

In giornata Veneto Strade ha deciso di chiudere i passi Val Parola e Giau a causa delle precipitazioni nevose e delle folate di vento.

Precauzione anche sulle piste da sci: in Val di Zoldo sono state chiuse per la troppa pioggia mentre a Cortina

la decisione è stata presa solo per il secondo tronco di Ra Valles, dove la scarsa visibilità rendeva pericoloso il transito degli sciatori. Attenzione anche fuori pista: ilè aumentato ed è forte (grado 4 su una scala che va da 1 a 5).