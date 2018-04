Vigilia di Pasqua innevata, tir bloccati

BELLUNO. L’inverno non ne vuole proprio sapere di lasciare il Bellunese. Negli ultimi giorni sulle Dolomiti sono caduti diversi centimetri di neve fresca provocando disagi soprattutto alla circolazione: nella notte tra venerdì e sabato alcuni tir sono rimasti bloccati tra Fiames e Cimabanche mentre per tutta la mattina di ieri sono stati chiusi i passi Val Parola e Giau.



Neve fresca. A Col dei Baldi (Alleghe), quota 1900 metri sul livello del mare, ci sono più di due metri di neve al suolo: lo rileva l’Arpav che, nel bollettino diramato ieri, segnalava un manto nevoso alto 219 centimetri, di cui 34 scesi nelle ultime ore. Apporti simili anche sul Falzarego (33 centimetri di neve fresca) ma si difende bene anche Ra Vales (Cortina), 2615 metri sul livello del mare, dove si sfiorano i due metri di neve al suolo. Per tutta la giornata le nubi non hanno abbandonato il Bellunese, con pioggia nel Comune capoluogo e nevischio a Cortina.



Mezzi in difficoltà. Tanti gli automobilisti diretti in montagna per le vacanze di Pasqua. Qualcuno, però, è stato sorpreso dalle nevicate in quota. Venerdì sera una decina di auto sono rimaste bloccate sul Val Parola ma l’intervento più impegnativo per i vigili del fuoco è stato quello tra Fiames e Cimabanche che ha visto coinvolti alcuni tir. È bastato un camion di traverso a bloccare tutti gli altri. Intorno a mezzogiorno ieri i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Colle Santa Lucia per un autocarro in difficoltà mentre a Vodo di Cadore un tombino ostruito ha causato una pozza sul lato della strada. Alcuni incidenti, cui forse ha contribuito anche la pioggia, si sono verificati anche a Belluno in via San Biagio e a Cavarzano. Un frontale si è verificato anche a Padola, dove un uomo e una donna sono rimasti feriti in modo lieve. I vigili del fuoco li hanno portati in ospedale a Pieve. Auto in difficoltà anche nel tarpo pomeriggio, in particolar modo sul passo San Pellegrino.



Chiusi passi e piste. Il maltempo ha imposto precauzioni sulle piste da sci. Chiuse per la forte pioggia quelle della Val di Zoldo mentre la scarsa visibilità ha imposto il blocco del secondo tronco di Ra Vales, a Cortina. Presi provvedimenti anche sulle strade: sui passi dolomitici gli apporti nevosi sono stati di 30-40 centimetri. Una condizione che, unita alle folate di vento, ha fatto propendere Veneto Strade per la chiusura del passo Val Parola e del passo Giau per tutta la mattinata di ieri. Nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.



Allerta valanghe. Mentre oggi potrebbe cadere ancora qualche goccia di pioggia in particolar modo sulle zone prealpine, domani il tempo dovrebbe migliorare. Particolare attenzione per chi decide di passare Pasqua e Pasquetta sugli sci: il pericolo valanghe è marcato.

In due soccorsi in Val di Fanes. Neve e pioggia hanno bloccato anche un padre quarantenne e il figlio di 8 anni partiti verso le 16 per dormire al rifugio Fanes. Dopo la richiesta di aiuto, alle 19 una squadra

di 4 uomini del Soccorso alpino è partita con motoslitta e quad dopo aver capito dalle indicazioni telefoniche la loro posizione. La squadra ha poi proseguito a piedi in Val di Fanes per una mezz’ora e ha raggiunto gli escursionisti, riportandoli a valle.