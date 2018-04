Spara per sbaglio alla moglie dopo il pranzo di Pasqua

SOVRAMONTE. Un colpo parte per sbaglio e colpisce la moglie allo stomaco. Lei è in ospedale, con una prognosi di 30 giorni. Lui è accusato di detenzione illegale di armi e lesioni personali.

Si è concluso così un tranquillo pranzo di Pasqua in montagna, a Cargnel di Sovramonte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, un feltrino, stava trascorrendo la giornata di festa in una casa in montagna quando, dopo il pranzo pasquale, è uscito in cortile per far vedere e provare una pistola

monocolpo da 6 millimetri.

L'arma, però, ha sparato colpendo la moglie allo stomaco. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Feltre. I militari hanno escluso che si sia trattato di un gesto volontario ma bisognerà accertare da dove viene la pistola, priva di matricola.