Slavine sulle strade: traffico bloccato

COLLE SANTA LUCIA. Slavine sulla strada provinciale 638 del Giau, bloccata fino a sera inoltrata, ma anche sulla strada 48 per il Falzarego, in comune di Livinallongo.



Non si registrano cose o persone coinvolte dalla caduta di masse nevose lungo le due strade, soltanto verso il Falzarego un’auto si è ritrovata in mezzo, ma la massa non era così importante da causare danni.



Le emergenze si sono registrate intorno alle 15. La situazione più grave per il traffico si è verificata lungo la strada che porta al passo Giau, nel tratto in comune di Colle Santa Lucia. Qui si sono registrati tre distacchi di masse nevose che hanno interessato la carreggiata, a breve distanza l’uno dall’altro e tali da imporre l’immediato intervento dei soccorritori.



La segnalazione degli automobilisti in transito ha raggiunto sia i vigili del fuoco, sia Veneto Strade, che sono intervenuti in pochi minuti. I vigili del fuoco, partiti da alcuni distaccamenti come Cortina, Agordo e Santo Stefano, sono stati fatti rientrare, in quanto Veneto Strade, ente gestore della strada, ha assunto il comando delle operazioni con i suoi mezzi. Diverse le ore di lavoro necessarie per liberare la strada dalla neve; necessario anche l’utilizzo delle frese per aprire i varchi e liberare la carreggiata nel minor tempo possibile.



Da subito il transito per il passo è stato chiuso, come da comunicazione della stessa società. La viabilità è ripresa alle 20 di ieri sera, dopo che i mezzi spazzaneve e frese hanno terminato l’intervento.



I movimenti valanghivi hanno creato disagio per la circolazione, ma, come detto, non hanno coinvolto automobilisti in transito.



Lo stesso è avvenuto, più o meno alla stessa ora, nella zona di Cernadoi, in comune di Livinallongo, lungo la Sr 48: qui è venuta giù una valanga di una trentina di metri cubi di materiale, che ha ricoperto la sede stradale per una decina di metri.



Anche in questo caso sono intervenute le squadre di Veneto strade che, con l’ausilio di una pala gommata, in poco tempo sono riuscite a liberare la strada dalla neve e dagli alberi divelti.



Pomeriggio comunque di passione per gli automobilisti che transitano anche per lavoro da un lato e dall’altro dei due passi: anche verso il Falzarego, infatti, hanno

dovuto attendere la fine dei lavori per transitare in sicurezza.La caduta di neve sulle strade è da imputare al rialzo delle temperature: nelle zone dei passi, dove gli accumuli di neve sono più elevati, questi fenomeni sono più frequenti.©RIPRODUZIONE RISERVATA