Olimpiadi 2026, il Coni del Veneto appoggia Cortina molti dubbi a Milano

BELLUNO. Il Coni veneto dà via libera a Cortina 2026. Luca Zaia, il governatore, fa un salto di gioia. Anzi, di salti ne fa due quando legge sulle agenzie che il sindaco di Milano, Sala, fa sapere che da parte del capoluogo lombardo non c’è una manifestazione d’interesse, ma solo una disponibilità verbale, peraltro tutta da chiarire in estate. In ogni caso – conferma Giovanni Malagò a Tatiana Pais Becher, sindaco di Auronzo, Comune che aveva fatto il tifo per Cortina – siamo nelle mani del prossimo Governo. A questo punto, Dario Bond propone la costituzione di un comitato di sostegno a Cortina. Ma andiamo con ordine.



Coni. «Lo sport veneto è pronto per appoggiare la candidatura di Cortina». Così si corregge, rispetto a precedenti dichiarazioni, il presidente Gianfranco Bardelle al termine della giunta del Coni veneto, a cui hanno partecipato il presidente della Fisi, Roberto Bortoluzzi, Nadia Bortot ai vertici della Fisg (sport del ghiaccio) regionale e il presidente del Cip Veneto, Ruggero Vilnai. «Crediamo che il Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento partecipino con oltre il 50% degli atleti alle Olimpiadi e, pertanto, questo è un doveroso riconoscimento ad un territorio che investe molto nella promozione degli sport invernali» ha sottolineato Bardelle. «Siamo disposti, unitamente alle istituzioni politiche e agli altri soggetti interessati a fare squadra».



Zaia. «Accolgo con viva soddisfazione e con grande piacere le dichiarazione di solidarietà del Coni veneto» è la prima reazione di Zaia, che era rimasto amareggiato dell’originario scetticismo di Bardelle. Entusiasta per «una vera e propria chiamata di popolo e di organizzazioni sportive, di associazioni d’impresa e di categoria», Zaia ha subito tranquillizzato che «la nostra candidatura, come ho sempre ripetuto, non ha come obiettivo fare una battaglia contro qualcuno, ma vogliamo dare la possibilità al Coni e al Cio di valutare anche la candidatura di Cortina, alternativa», perché «rispettosa dell’ambiente, sostenibile, un’occasione per valorizzare ciò che già abbiamo senza ricorrere a colate di cemento».



In mattinata il governatore aveva ricevuto il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, in visita alla Regione, e si era tolto un sassolino nei confronti di Malgò. «Dicono che le Olimpiadi invernali si possono organizzare anche in pianura, vicino al mare, ma noi qui abbiamo la neve e le montagne. Penso che abbiamo il diritto di giocare la partita con fiducia».



Sala. L’umore di Zaia è lievitato quando il governatore ha letto delle titubanze di Sala, sindaco di Milano. «Il nostro è stato un semi-passo, nel senso – ha spiegato Sala – che ho scritto al Coni che qualora il nuovo governo e il Coni fossero interessati alla candidatura di Milano, Milano la può considerare».



E ricordando che «la decisione sarà fra un anno», aggiunge che «prima delle vacanze bisognerà capire cosa fare». Siamo, dunque, ancora nell’incertezza. Anzi, qualcosa di sicuro c’è: «Milano non ci può mettere un euro, quindi il progetto deve essere finanziato. Se ci sono queste condizioni, la consideriamo».



Dubbio si aggiunge a dubbio. «Con quello che c’è da fare, dobbiamo mettere i soldi sulle Olimpiadi o sulle altre cose? Ci vuole un governo che investa su qualcosa che rimane», conclude il sindaco di Milano.



Pais Becher e Padrin. Il governo, appunto. È al prossimo esecutivo che spetta la prima decisione, conferma il presidente del Coni, Malagò, nella risposta ad una lettera di Tatiana Pais Becher, sindaco di Auronzo, che tifava per Cortina. Malagò fa capire, com’era ovvio, che non può spendersi per Cortina, come per nessun’altra candidatura. Quel che conta, alla fine, sono la disponibilità del sindaco, l’opzione del Coni e la scelta ultima, in capo al governo. Pais Becher ne prende atto. E così pure, in un post, il presidente della Provincia, Roberto Padrin. «Per i Giochi Olimpici, contrariamente a quanto sostiene il presidente del Coni, la montagna serve» è la stoccata di Dario Bond, deputato di Fi: «Una montagna con impianti, bellezze naturali e servizi, e le Dolomiti

possono offrire tutto questo. Per questo auspico che ci sia la nascita di un comitato organizzatore, composto da gente locale, della montagna, ma anche di spessore e interesse internazionale, che possa spingere la candidatura delle Dolomiti e di Cortina come candidatura mondiale».