Scontro violento tra moto e furgone: grave un centauro

QUERO VAS. Paurosa uscita di strada per un giovane motociclista trevigiano, che è volato nella scarpata dopo aver sbandato contro un furgone e aver attraversato in diagonale la carreggiata, sfiorando un’auto proveniente dalla direzione opposta per poi finire la corsa in mezzo agli alberi. F.M., del 1989, residente a Paese, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato elitrasportato con varie fratture in seguito all’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Sp1 della sinistra Piave, in comune di Lentiai poco distante dal confine con Vas.



Il personale medico ha prima recuperato il ventinovenne, poi lo ha stabilizzato e imbarcato sull’elicottero del Suem. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quero che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e i Vigili del fuoco di Feltre con due squadre. L’incidente è avvenuto attorno alle 14.45 e in un primo momento il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico, per poi venire aperto a senso unico alternato dopo quasi un’ora, senza creare particolare disagi alla circolazione.



Il giovane trevigiano viaggiava a bordo della sua Suzuki Gsx da Vas verso Lentiai, mentre dalla direzione opposta proveniva un furgone Fiat Scudo bianco, guidato da un macedone residente a Feltre che ha svoltato sulla sinistra per imboccare l’ingresso del punto vendita Deon.



Aveva quasi completato la manovra di entrata quando è sopraggiunto il centauro che si è visto tagliare la strada e non è riuscito ad evitare l’impatto, colpendo la parte posteriore destra del veicolo. Il colpo non ha disarcionato dalla sella il giovane, che è schizzato in diagonale verso il centro della strada. Nel frattempo, stava arrivando da Lentiai in direzione Vas una Mini, che la moto ha toccato sulla ruota posteriore. Può dirsi fortunato in questo caso il ventinovenne trevigiano

che non è finito addosso alla macchina guidata da un uomo di Sedico, ma ha proseguito la corsa precipitando nel boschetto lungo la scarpata. Dovrà essere verificata la velocità dei veicoli. Illesi i conducenti dell’auto e del furgone.