Tragedia  sul Grappa, precipita in un burrone e muore

Tragedia all'alba di oggi, mercoledì 25 aprile. Tre ragazzi si sono diretti verso il monte Grappa, provenendo dal salto della Capra, per una gita in auto. Ad un certo punto, arrivati a Pian dea Bala, hanno incontrato neve e condizioni proibitive della strada. Uno dei tre è sceso dalla macchina per dare indicazioni agli altri, forse per una inversione di marcia. A causa della scarsa visibilità, dopo aver scavalcato un guard rail è precipitato in un burrone. Questa è al momento la ricostruzione fatta dai soccorritori che sono arrivati sul posto.

Nulla da fare per il giovane, 27 anni, originario del

Basso Feltrino. Le operazioni di recupero della salma si sono conclude intorno alle 12.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, gli operatori del soccorso alpino e l'elicottero di Treviso Emergenza. Del fatto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Castelfranco