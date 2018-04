Sospirolo, cane muore cadendo per 20 metri

SOSPIROLO. Durante il giro della Val Falcina, una laterale della Valle del Mis, a metà strada del percorso antiorario nella parte di rientro, il cane di una coppia di Piazzola sul Brenta (in provincia di Padova), una femmina di Weimaraner, si è allontanato ed è scivolato in un canale, scomparendo.



I proprietari hanno lanciato l’allarme che è scattato attorno alle 14.30 circa.



Una squadra del Soccorso alpino di Belluno si è portata sul posto. Uno dei soccorritori ha quindi raggiunto il proprietario, che nel frattempo era sceso assieme a un passante e aveva purtroppo ritrovato la bestiola priva di vita, venti metri più sotto vicino all’acqua, e la stava riportando verso il sentiero.



I soccorritori

hanno quindi aiutato il ragazzo a risalire, caricando poi il cane in uno zaino e trasportandolo fino alla strada dove i turisti avevano lasciato l’auto per fare la passeggiata. Il sentiero della Val Falcina è molto frequentato anche se non è particolarmente agevole.