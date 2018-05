Ritrovato il corpo senza vita della 38enne scomparsa lunedì

E' stato ritrovato questa mattina, Primo maggio, dai soccorritori, il corpo senza vita di Elisabetta Carmignan, la donna di 38 anni di Galzignano Terme (Padova) che si era allontanata da casa lunedì pomeriggio dal campeggio di Campo a Cortina.

Le ricerche, focalizzate intorno alla Valle del Boite, erano iniziate nel pomeriggio di ieri, ed erano proseguite fino a notte fonda per poi riprendere questa mattina. E poi poco dopo le 9 il ritrovamento. Sul posto è arrivato anche il magistrato per il nulla osta.

La donna, che era in vacanza in roulotte con i genitori, si era allontanata verso le 15 di lunedì dicendo che sarebbe andata in bagno ma non era più tornata. La famiglia aveva lanciato l’allarme e sulle sue tracce si erano messi il Soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore assieme agli agenti del Sagf, ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco.

Le ricerche si erano concentrate sulle adiacenze del camping e nella zona lungo il Boite.

Si è conclusa, invece, positivamente,

nella notte tra lunedì e martedì primo maggio, la ricerca di un 23enne cadorino che si era allontanato da casa sempre ieri pomeriggio. I soccorritori lo hanno ritrovato verso le 3 del mattino a Dubiea nei pressi di Perarolo. Il ragazzo stava già rientrando a casa in modo autonomo.