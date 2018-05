Cantieri sull’Alemagna, via libera dall’Anas alle ditte

CORTINA. Da ieri, ogni momento sarà praticamente buono per l’apertura dei primi cantieri sull’Alemagna previsti nell’ambito dei progetti del primo stralcio del Piano straordinario di potenziamento della viabilità per i Mondiali di Cortina 2021. È infatti operativa l’ordinanza emessa dal commissario straordinario per la viabilità per Cortina 2021, Ennio Cascetta, che consente alle ditte che hanno vinto gli appalti delle opere di intervenire lungo la Statale 51, posizionando i semafori per far transitare gli autoveicoli a senso unico alternato. L’ordinanza sarà in vigore sino al 3 agosto: esclusi i giorni festivi, dalle 7 alle 18, durante le ore in cui gli operai saranno al lavoro nei tratti interessati dai cantieri si transiterà a senso unico alternato, ci saranno divieto di sorpasso e l’imposizione del limite dei 30 km orari. I primi cantieri che verranno aperti saranno ad Acquabona, nei pressi della frana che dal Sorapis cade a picco sulla Statale per raggiungere il torrente Boite. Qui è previsto in prima battuta il rifacimento del muro di sottoscarpa e dell’opera idraulica; poi, entro l’estate, saranno aperti altri tre cantieri tra Acquabona e Dogana Vecchia, sempre attinenti alla mitigazione del rischio idrogeologico. Il progetto complessivo prevede che vengano realizzate delle briglie frangicolata che saranno l’ultimo baluardo prima che un’eventuale frana arrivi alla strada e poi al torrente Boite. Serviranno per filtrare ulteriormente il materiale e far arrivare verso il Boite in pratica soltanto l’acqua, senza sassi e grossi massi.



Il progetto prevede poi la realizzazione di quattro tombotti (ampi quattro metri per tre l’uno) che avranno lo scopo di far passare il materiale sotto la Statale e di farlo arrivare prima del torrente. In questi giorni gli operai, sempre a Cortina, inizieranno i lavori anche a Fiames, dove si effettuerà un miglioramento della pavimentazione dell’Alemagna. La stessa operazione avverrà sulla 51 bis, tra Tai e Lozzo, e su un tratto di strada a Pieve di Cadore.



Questi interventi non consisteranno semplicemente nella sistemazione delle buche che si sono formate sull’asfalto, ma sono operazioni effettuate sulla pavimentazione che prevedono una messa in sicurezza definitiva della strada.



A ieri, fino al primo pomeriggio, i semafori comunque ancora non c’erano: ma l’ordinanza è in vigore da ieri.



Le ditte che hanno l’appalto delle opere potranno procedere coi lavori sino al 3 agosto.



Poi ci sarà una sosta dovuta alla volontà di non intasare il traffico di alta stagione e i lavori riprenderanno a settembre.



Il piano integrale per il potenziamento e l’adeguamento della sola Statale 51 ammonta a 172 milioni ed è finanziato dal Governo. Per Cortina 2021 sono previste opere sulla viabilità, complessivamente, per 242 milioni; vi è infatti compresa anche la statale 52 Carnica. Dei 42 interventi previsti da Longarone a Cima Banche, di cui 38 per la messa in sicurezza e 4 per le varianti, entro l’estate

partiranno una ventina di cantieri. Entro il mese cominceranno i 9 lavori del primo stralcio per 8 milioni e 700 mila euro. Poi, entro settembre, sarà dato il via a ulteriori 6 interventi, per un totale di 17 cantieri pari ad un investimento di 13 milioni di euro.