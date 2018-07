Rubati i formaggi del Pd in Nevegal, mille euro di danni

BELLUNO. Qualcuno ha tenuto d’occhio i preparativi della Festa dell’Unità ed è andato a colpo sicuro. Furto con scasso, nella notte tra sabato e ieri, a Pus di Pianlonghi, dove è in corso il tradizionale appuntamento estivo del Partito Democratico. Da giorni i volontari stavano allestendo cucine, tavolate e gazebo, ma solo sabato sera sono stati portati i primi rifornimenti: circa mille euro in formaggi, tra quelli da cucinare alla piastra e il parmigiano. Un’operazione che non è passata inosservata. Verso le 20 i volontari hanno chiuso la casetta delle cucine e, con il favore del buio, ignoti hanno scassinato la porta della struttura, aperto la cella frigorifera e portato via tutto quello che c’era. Fortunatamente solo il formaggio, visto che la carne, le verdure e tutto il resto viene acquistato fresco di giornata. I volontari si sono accorti del furto ieri mattina alle 7.30 e hanno chiamato i carabinieri di Ponte nelle Alpi, dopodiché gli organizzatori sono tornati a valle e hanno ricomprato i formaggi necessari per la giornata.



Nonostante il brutto gesto subito, il primo appuntamento della Festa dell’Unità a Pus è stato un successo di partecipazione e i volontari non si sono persi d’animo. Tavolate piene e i tanti amministratori presenti per un confronto lanciato dal deputato Pd Roger De Menech, hanno fatto dimenticare quanto accaduto nella notte precedente. Durante

l’ora del caffè si è parlato anche di programmi con un dibattito intitolato provocatoriamente “Con la cultura non si mangia”.La Festa dell’Unità tornerà anche per altre tre date: le domeniche del 5 e del 12 agosto e il giorno di Ferragosto ci sarà la giornata finale. —