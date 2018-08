Chemello: «Sistema Italia ormai inaffidabile»

Il piano per la rigenerazione urbana, bloccato dal Governo coinvolge, oltre al Comune, anche alcuni privati e la loro reazione di fronte alla decisione del governo di congelare i fondi, è sdegnata.



Roberto Chemello, che attraverso la società Filù sta completando il recupero dell’ex ospedale investendo decine di milioni in città (è coinvolto anche nell’operazione ex Banca d’Italia) si trova all’estero e ha appena saputo della decisione del governo: «Il nostro progetto va avanti indipendentemente. Lo avevamo strutturato in base a determinati accordi con il Comune e al contributo statale, ma non era condizionato a quei soldi e quindi andiamo avanti ugualmente. Certo, dispiace che il governo abbia preso questa decisione. Purtroppo se un imprenditore pensa di potersi basare sul Sistema Italia viene a scontrarsi con la triste realtà. Non ci si può fidare. Invito a riflettere su cosa accade a un imprenditore, ma anche a un qualsiasi privato cittadino, quando non rispetta un contratto».



Ancora più duro Domenico Limana, responsabile del settore edilizia di Confindustria Belluno Dolomiti: «Il nostro progetto è già pronto, ha l’ok della Soprintendenza ed è cantierabile. Ci abbiamo già speso parecchio, tra i 50 e i 70 mila euro ed era un bel progetto, lodato da tutti, per il recupero di Palazzo Alpago, in pieno centro storico. L’investimento è da 2,630 milioni, di cui 640 mila euro di contributo statale per la realizzazione di 11 alloggi da affittare a canone calmierato e sostenibile, più altri spazi sociali. Non sono sicuro che riusciremo a portarlo avanti. Il palazzo resterà così e poi crollerà». Limana attacca: «Ascoltiamo ogni giorno favole sugli immigrati mentre l’economia reale annaspa e per l’ennesima volta finisce becca e bastonata. Faccio appello ai parlamentari bellunesi: fatevi sentire, non è possibile che una legge e un contratto firmati vengano cancellati così. Mi auguro che i nostri rappresentanti politici la smettano di pensare a cose che sono distanti da noi, a problemi che non abbiamo, e si impegnino concretamente per le cose vere. Il piano di rigenerazione urbana prevede investimenti per 35 milioni, nell’edilizia l’indotto è doppio, quindi siamo di fronte a un governo che vuole privarci di un’operazione di sviluppo che vale 70 milioni. E quando lo fa? Nell’ultimo giorno utile. Mi auguro davvero che si ravvedano, perché l’edilizia è in crisi da dieci anni e questa era una leva utilissima».



Tra gli interventi più rilevanti c’è la riqualificazione del piazzale della Stazione, con investimento di 200 mila euro da parte di Dolomitibus. A parlarne è il presidente Bepi Pat: «Mi auguro che si torni indietro, perché il progetto è troppo importante, non solo per la città di Belluno ma per l’intera provincia, perché riorganizza e rende più efficiente il servizio di

trasporto pubblico locale. Spero che i soldi vengano ripristinati e che i tempi vengano rispettati, con il cantiere previsto per il prossimo anno. Il contributo di Dolomitibus è confermato, anche se per ora non è stato speso nulla, ma non si può operare con tanta incertezza». —