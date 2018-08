I caschi blu del Settimo vigilano sulla pace in Libano

Il Settimo reggimento alpini di Belluno da aprile è in Libano, con la Brigata Alpina “Julia”, e con militari di altre forze armate italiane e di diversi altri paesi, come Slovenia, Ungheria, Austria e Croazia. Il contingente dell’Esercito italiano è inquadrato nella missione Unifil e opera su mandato Onu. I principali compiti sono quelli di monitorare la cessazione delle ostilità in Libano; accompagnare e supportare le Forze armate libanesi nel loro rischieramento a sud, in concomitanza con il ritiro israeliano, in coordinamento con i governi libanese ed israeliano; assistere le LAF (Lebanese Armed Forces) anche nello stabilire, tra la “Blue Line” ed il fiume Litani, una zona libera da personale armato che non sia quello delle missioni.



Al contingente italiano è affidata la responsabilità del Sector West, al comando del Generale Paolo Fabbria, in patria 43° Comandante della Brigata Alpina “Julia”. Le altre componenti del settore, sono composte da militari di Armenia, Austria, Brunei, Croazia, Estonia, Finlandia, Ghana, Irlanda, Malesia, Repubblica di Corea, Serbia, Slovenia, Tanzania e Ungheria.



I compiti operativi del contingente italiano dell’Esercito sono affidati soprattutto a Italbatt, formato dal 7° Reggimento Alpini e da un gruppo squadrone del Reggimento Piemonte Cavalleria (2°) di stanza a Villa Opicina a Trieste, sempre della “Julia”.



I caschi blu bellunesi dell’Esercito, nei primi tre mesi di mandato hanno garantito una presenza costante sulla “Blu Line”. Ultimamente, gli alpini hanno effettuato una nuova operazione, che unisce attività di pattugliamento motorizzato ed appiedato per la durata di 36 ore continuative, allo scopo di aumentare la presenza ed il controllo della Blu Line. Le penne nere presidiano, inoltre, costantemente la base avanzata denominata UNP (United Nations Position) 1-32 A che si trova sull’unica via di comunicazione esistente (nell’area di responsabilità italiana) tra Libano ed Israele.



Dall’inizio del mandato, sono circa 3.000 le pattuglie condotte sul territorio, per un totale di 150.000 chilometri percorsi e circa 400 le attività congiunte con i militari delle LAF (Lebanese Armed Forces). Aspetto questo molto importante per il Comando della missione Unifil che punta moltissimo sulla interoperabilità con i militari appartenenti alle Forze Armate locali.



Mensilmente, a favore dei militari libanesi, vengono organizzati anche dei corsi della durata di almeno una settimana per formare il personale con le tecniche, tattiche e procedure in uso nell’Esercito Italiano nonché di rafforzare ulteriormente il legame tra le forze armate dei due paesi.



A complemento delle attività operative, ci sono anche le cosiddette attività della Cooperazione civile militare, che assumono un ruolo fondamentale nel rafforzamento della percezione peraltro già positiva, della presenza dei militari dell’Esercito Italiano sul territorio. In questi primi cento giorni sono state condotte circa 250 Medical care, attività sanitarie a favore della popolazione locale, nonché attività per

migliorare le condizioni di vita delle municipalità dell’area di competenza italiana attraverso progetti per la ristrutturazione di scuole, per l’acquisto di veicoli per il primo soccorso e per il trasporto rifiuti, per un importo complessivo di 150. 000 euro.