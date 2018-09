Treni, chiuse da domenica le tratte da Ponte nelle Alpi. Si viaggia in pullman

belluno



Chiudono domenica (almeno fino all’8 dicembre) le tratte ferroviarie da Ponte nelle Alpi a Belluno e da Ponte a Calalzo. Al posto del treno saranno disponibili i pullman sostitutivi di Dolomitibus. In questi giorni, si stanno ultimando gli interventi di elettrificazione tra Vittorio Veneto e Ponte, partiti ai primi di giugno. Ora toccherà alla seconda tranche di opere. Opere che, per vedere realizzata l’elettrificazione di tutta la rete da Venezia a Belluno, continueranno fino al 2020.







Sulla tratta Ponte-Belluno proseguiranno gli interventi di elettrificazione della linea da parte di Rfi. In primo luogo sarà adeguata la sagoma del cavalcaferrovia per consentire l’installazione della rete elettrica aerea. Poi sarà realizzata un’infrastruttura per sostenere la nuova linea elettrica e potenziato il sistema elettronico. Il bus Ve 503 che circola nei feriali e diretto a Belluno, previsto in partenza da Ponte alle 7.39, da lunedì anticiperà la partenza alle 7.36.







Sulla linea che porta il treno fino in Cadore non si interverrà per l’elettrificazione, ma per una manutenzione straordinaria dei binari, degli scambi e della massicciata ferroviaria su cui poggiano i binari stessi. Inoltre, sarà eseguita una pulizia delle piante e degli alberi che insistono lunga la rete ferroviaria, per evitare problemi e disagi in caso di piogge e nevicate invernali. In poche parole, si tratta di interventi utili a mantenere elevati gli standard di sicurezza previsti per il trasporto ferroviario.







Chi arriva da Venezia o da Conegliano, potrà prendere tranquillamente il treno fino a Ponte nelle Alpi per poi salire sul pullman che lo porterà a destinazione. Chi, invece, dovrà raggiungere la pianura, dovrà prendere il bus che porta alla stazione di Ponte o raggiungerla in auto. Il biglietto del treno servirà anche per la corriera esclusivamente per le fermate previste dal treno vale a dire: Belluno, Ponte nelle Alpi, Longarone, Perarolo (Caralte), Calalzo. I lavori proseguiranno fino all’8 dicembre, ma molto dipenderà dalle condizioni del tempo. Inevitabile un aumento dei tempi di percorrenza con i bus soggetti al traffico e alle condizioni meteo più del treno.







Una volta terminati questi lavori, partiranno gli altri sulla tratta Montebelluna-Belluno e Belluno-Conegliano. Rfi conta di eseguire questi interventi tra il 2019 e il 2020. Secondo il cronoprogramma, infatti, l’opera di elettrificazione dovrebbe essere conclusa entro il 2021, quando arriveranno i nuovi treni elettrici acquistati dalla Regione per Trenitalia. Per i Mondiali di Cortina, quindi, la rete ferroviaria da Venezia a Belluno dovrebbe essere elettrificata. L’intervento

in questione dovrebbe permettere anche ai pendolari bellunesi di poter fare un viaggio da Belluno verso Padova o verso Venezia senza cambi di treni. E quindi senza disagi. Inoltre, questo piano dovrebbe servire anche a rendere più fruibile il treno per gli spostamenti. —