“BepiColombo” decolla verso Mercurio, nella missione c’è un pezzetto di Fonzaso

FONZASO



Vale sempre la pena inseguirli, i propri sogni. Alain Corso ha sempre avuto il pallino dello spazio. Osservare il cielo rappresentava e rappresenta tutt’ora la grande passione coltivata sin da piccolino. Anzi, ora, questa passione, è diventata il suo lavoro. Perché questo giovane di Fonzaso, all’età di 32 anni, si trova coinvolto in una delle missioni più importanti dell’Agenzia Spaziale Europea “BepiColombo”. Questo progetto è stato sviluppato grazie alla cooperazione tra l’agenzia spaziale europea (Esa) e l’agenzia spaziale giapponese (Jaxa). Lo scopo? Studiare il pianeta più interno del nostro sistema solare, Mercurio.



«Nel passato solo altre due sonde hanno visitato questo pianeta: la prima, Mariner 10, a cavallo fra il 1972 e il 1973 e la seconda, Messenger, più recentemente, tra il 2011 ed il 2015. Tuttavia nessuna di queste due missioni trasportava una strumentazione scientifica paragonabile a quella presente su BepiColombo: si pensi solo che Messenger è costata in totale qualcosa come 450 milioni di dollari, mentre BepiColombo si assesterà a circa 1 miliardo e 650 milioni di dollari».



Durante la missione, verranno inseriti in orbita attorno al pianeta ben due sonde, denominate Mpo (Mercury palnetary orbiter) sviluppato da Esa e Mmo (Mercury magnetosperic orbiter), sviluppato da Jaxa. L’intera missione è concepita per studiare il pianeta con un dettaglio senza precedenti, in modo da chiarire le molte domande ancora aperte riguardo la formazione ed evoluzione che hanno portato alla sua struttura attuale.



La missione partirà sabato 20 ottobre alle 3.45 da Kourou, nella Guyana Francese. «La base di lancio è stata collocata in un territorio prossimo all’Equatore. A quelle latitudini infatti è possibile sfruttare la rotazione della Terra per imprimere maggiore velocità al vettore di lancio, con conseguente risparmio di carburante. Il viaggio interplanetario durerà 7 anni, quindi l’arrivo è previsto nel 2025».



La missione prende il nome dal professor Giuseppe Colombo, matematico e fisico padovano che ottenne epocali risultati nel campo della meccanica celeste e della ricerca spaziale, molti dei quali legati proprio al pianeta Mercurio. «Ad esempio», ci ricorda Corso, «dimostrò l’accoppiamento risonante tra rivoluzione e rotazione di Mercurio: ogni due orbite il pianeta completa tre rotazioni attorno al proprio asse. Fu sempre lui che, grazie ad una geniale intuizione, suggerì alla Nasa un’orbita particolare che portò la sonda Mariner 10 a sorvolare Mercurio ben tre volte rispetto all’unica inizialmente prevista».



Nella missione, dicevamo, Alain Corso riveste un ruolo importante. Bisogna dire che tra gli undici strumenti scientifici a bordo di Mpo, ben quattro sono stati interamente realizzati in Italia, tramite il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. Oltre ad essi, l’Italia ha però partecipato attivamente anche alla realizzazione di alcuni strumenti con partner stranieri. Un esempio è Phebus, lo spettrometro Euv/Uv che è stato prodotto con una collaborazione tra Italia, Francia, Giappone e Russia. Esso avrà lo scopo di studiare in modo approfondito la composizione, i processi di formazione e la dinamica della tenue atmosfera circondante Mercurio, chiamata esosfera.



E nel team tricolore vi è appunto Corso, ricercatore del Cnr - Istituto di Fotonica e nanotecnologie di Padova. «Lavoro allo sviluppo

di Phebus dal 2010. Ho collaborato alla sua realizzazione in toto, dall’assemblaggio fino alla sua completa calibrazione. Attualmente sono Co-Investigator dello strumento e quando partirà la missione il mio compito sarà raccogliere e studiare i dati che verranno prodotti».