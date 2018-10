Sala: "Meglio evitare il referendum a Cortina"

CORTINA. "Penso proprio di sì (che fosse meglio evitarlo, Ndr), perchè credo siano in tanti a volersi aggiungere". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato così la proposta emersa nelle ultime ore di un referendum a Cortina per valutare la partecipazione della città veneta alla candidatura per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026.

"Ma il sindaco di Cortina è una persona saggia e gestirà le cose. Va bene tutto, ma non abbiamo più tempo: dobbiamo presentare un primo pre-dossier a fine novembre e il dossier a gennaio", ha detto il sindaco, che poi ha anche commentato le notizie sull’incertezza della posizione di Stoccolma,

concorrente insieme a calgary per ospitare i Giochi: "Il tema di Stoccolma riguarda temi ambientali. Noi abbiamo la fortuna di poter contare su tanti impianti e non dobbiamo fare nulla che dal punto di vista ambientale crei problemi. La sensibilità su questi grandi eventi oggi è questa".