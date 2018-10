Audi semina il panico tra Feltre e Pedavena

FELTRE. Ha seminato il panico in città per un’ora abbondante alla guida di una vettura Audi station wagon scura che poi ha abbandonato in una viuzza nel quartiere di Farra 2000 per poi scappare a piedi. Accertati danni a un’auto parcheggiata e ad un’altra tamponata con violenza lungo viale Pedavena. Pomeriggio di lavoro per i carabinieri di Feltre, impegnati ieri pomeriggio con più pattuglie nella ricerca dell’autore di queste scorribande. La persona al volante dovrebbe essere conosciuta alle forze dell’ordine e il comportamento al volante dell’Audi farebbe pensare che il soggetto fosse ben “carburato” sul piano alcolico. Forse si trovava in compagnia di una o due persone, ma nessuno è stato in grado di chiarirlo con certezza.



Il “nostro” si trova al volante di un’Audi di grossa cilindrata con targa straniera e inizia poco dopo le 15 a farsi notare transitando nelle vie del centro e della cittadella a velocità elevata. Ed è proprio lungo via Mezzaterra che l’Audi colpisce un’altra vettura facendo dei danni. Ovviamente non si ferma e per qualche minuto fa perdere le proprie tracce. L’auto viene poi notata nel parcheggio del discount Lidl, dove probabilmente il pirata della strada entra, o manda dentro un suo compare, per fare scorta di alcolici.



L’auto ricompare improvvisamente lungo viale Pedavena e a farne le spese è una donna che si trova al volante di un piccolo fuoristrada Suzuki. La donna sta viaggiando in direzione di Feltre quando viene tamponata violentemente e spinta contro uno dei tigli a bordo strada. Scoppiano gli airbag e la donna esce dolorante dall’abitacolo e sotto choc. Fornisce qualche indicazione ai carabinieri che si rimettono sulle tracce dell’Audi, che dopo qualche minuto viene rinvenuta in una stradina del quartiere di Farra 2000.



Un testimone racconta

che qualcuno si è allontanato a piedi. Le ricerche non danno frutti, mentre nel tardo pomeriggio si registra un sinistro stradale in Sinistra Piave provocato da una Fiat Punto finita contro un autobus. Probabilmente è la stessa persona. —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.