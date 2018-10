Allarme prezzo del latte. «Le aziende zootecniche bellunesi rischiano di chiudere»

E’ di nuovo crisi del latte. L’allarme sul prezzo crollato nel 2018 dopo un 2017 in risalita lo hanno lanciato i produttori della montagna bellunese, rappresentati da Confagricoltura e Cia (Confederazione italiana agricoltori), che oggi, giovedì 18, sono andati in Regione a illustrare il grave stato della zootecnia sulle Dolomiti.«Se la situazione non dovesse cambiare, le aziende della montagna bellunese saranno costrette a chiudere».

Sale la protesta e le associazioni cercano di correre ai ripari, chiedendo un sostegno urgente agli allevatori sotto forma di un’indennità compensativa, l’aumento del contributo sfalci per la salvaguardia del territorio,

una riduzione dell’accise sul gasolio, un intervento sulla raccolta del latte e misure specifiche nel prossimo Piano di sviluppo rurale. Tra i rappresentanti delle associazioni di categoria andati a Venezia mancava la Coldiretti. Un’assenza stigmatizzata dai colleghi di Confagricoltura e Cia.