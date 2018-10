Una piazza in ricordo delle bellunesi emigrate in Svizzera

BELLUNO. Una piazza nella città svizzera di Emmenbruecke per rendere omaggio alle donne bellunesi, che hanno vissuto gran parte della loro vita lavorativa nell’azienda tessile Viscosuisse. È stata inaugurata nei giorni scorsi la Belluno-Platz, piazza con fontana, allestita nella vecchia area industriale, per ricordare le tante storie di queste operaie, simbolo di un periodo storico dell’emigrazione bellunese in Svizzera.



«Un atto doveroso nei confronti delle tantissime donne bellunesi che hanno lasciato la loro terra per trovare fortuna qui a Emmenbruecke, e che con la loro capacità di lavorare sui tessuti di seta hanno scritto una parte fondamentale del successo della Viscosuisse». Con queste parole il sindaco di Emmenbruecke Rolf Born ha aperto la cerimonia d’inaugurazione della Belluno Platz, la piazza Belluno: «Questa piazza insieme alla fontana è un omaggio a tutti bellunesi, anzi, anche a tutti gli italiani, che hanno contribuito agli anni d’oro della nostra Viscosuisse e che con il loro impegno e volontà hanno creato un’azienda che produceva tessile di seta di fama mondiale» ha aggiunto il sindaco Born.



Alla cerimonia era presente anche una rappresentativa dei “Bellunesi nel mondo” e numerosi ex-lavoratori della Viscosuisse. Grazie a vecchi filmati e fotografie messi in esposizione come testimoni del passato, hanno potuto percorrere ancora una volta la storia di una delle aziende più importanti svizzere. Fondata nel 1902 a Emmenbruecke, città a pochi chilometri da Lucerna, la Viscosuisse si mise subito in luce per la sua produzione a quei tempi modernissima di tessuti di seta. Per far fronte alla quantità di lavoro, la direzione iniziò a reclutare un gran numero di operaie, anche fuori della Svizzera. Fu così che a partire dagli anni cinquanta molte ragazze del Bellunese saliranno sul treno per raggiungere la Svizzera centrale.



In quegli anni, le ragazze venete erano molto conosciute e apprezzate per le loro agilità a lavorare sui prodotti tessili. Fatto che non era sfuggito alla direzione della Viscosuisse

che spesso inviava in Veneto veri e propri “scout”, che avevano l’incarico di trovare personale agile e affidabile per questo genere di lavoro. Negli anni d’oro l’azienda dava lavoro a quasi 6000 persone, di cui più di 1700 donne del Bellunese. L’azienda chiuse nel 2005. —