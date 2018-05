Veneto, ad aprile caldo record: picco di 30 gradi

TEOLO. Aprile, secondo mese della primavera, si è concluso risultando mediamente molto più caldo della norma su tutto il territorio regionale e con una piovosità intorno o leggermente superiore alla media sulle zone montane, nettamente inferiore invece in pianura.

Le temperature, dopo una prima parte del mese in linea con la norma, hanno subito intorno alla metà di aprile, un sensibile rialzo mantenendosi poi quasi costantemente su valori molto anomali per il periodo, sia nei valori massimi, con punte anche prossime ai 29-30°C in pianura il 20 aprile, sia nei valori minimi giornalieri.



Analizzando le temperature medie, aprile 2018 è risultato mediamente più caldo di 2-3°C rispetto alla norma e rappresenta per la maggior parte del Veneto il secondo mese di aprile più caldo degli ultimi 25 anni, dopo quello record del 2007.

Solo in alcuni casi limitati, come a Cavallino (Ve) e a Rovigo, si sono eguagliati o di poco superati i valori record del 2007.

Complessivamente le anomalie maggiori hanno riguardato i valori minimi giornalieri, mediamente superiori alla norma mensile di circa 3°C e che in diverse zone della regione hanno anche registrato i record degli ultimi 25 anni.

Nella maggior parte dei casi spiccano, come particolarmente caldi oltre a quest’anno, i mesi di aprile del 2007, 2011 e 2014 ma con una differenza assai importante: mai come quest’anno le montagne sono state innevate fino a maggio anche ad altitudini molto basse, attorno ai mille metri, con accumuli di neve e ghiaccio nei boschi e anche sulle strade.

Nelle vette oltre i 2 mila metri e in tutta la

zona dolomitica e alpina il manto nevoso supera ancora i 5-6 metri e ciò fa ben sperare per le riserve idriche estive. E tuto questo perché mentre in pianura le temperature sono elevate, quelle registrate ad Arabba sono nelle media: in montagna fa ancora freddo e ci si scalda