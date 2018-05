Infanzia: al Veneto la maglia nera del Nord 

VENEZIA. In Veneto nove bambini su 10 non frequentano l'asilo nido o un servizio per la prima infanzia, una media più alta di quella nazionale; quasi nove classi su 10 delle scuole secondarie non offrono il tempo pieno agli studenti e più di 2 alunni su 5 sono senza mensa a scuola.

Ancora, 4 ragazzi su 10 non leggono libri e non fanno sport e più di uno su 4 non naviga in internet.

I dati emergono dal rapporto «Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia» diffuso da Save the Children in occasione del lancio della campagna «Illuminiamo il futuro» per il contrasto alla povertà educativa.

Save the Children definisce il Veneto «la maglia nera tra le regioni del Nord per maggior tasso di povertà educativa che colpisce bambini e ragazzi, privandoli delle opportunità necessarie per apprendere, sperimentare e coltivare le proprie competenze e aspirazioni», secondo l'Indice di povertà educativa (Ipe) che vede Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna come le regioni italiane più virtuose. In Veneto tuttavia, emerge ancora dal rapporto, il 45% dei ragazzi di 15 anni che provengono da famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico, si dimostrano 'resilientì, ovvero riescono a superare ostacoli e difficoltà e a raggiungere le competenze minime sia in matematica che in lettura. Si tratta della seconda percentuale più alta in Italia dopo la Lombardia (46%) e al di sopra della media nazionale del 26%.

Nell'ambito della campagna, a partire dal 14 maggio è prevista una settimana

di mobilitazione, con eventi e iniziative in cui saranno coinvolte realtà locali, associazioni, scuole, enti e istituzioni culturali per sensibilizzare e informare sul tema del contrasto alla povertà educativa che colpisce bambini e ragazzi e sull'importanza di attivare comunità educanti.