Barriere architettoniche, dalla Regione Veneto 5 milioni per abbatterle

VENEZIA. Tra fondi regionali e contributi statali sono in arrivo 5 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Veneto. Ne dà notizia l’assessore al sociale Manuela Lanzarin che ha proposto alla Giunta di deliberare il riparto 1. 300. 000 euro di fondi regionali tra le 9 Usl del Veneto per finanziare le richieste di contributo avanzate dai privati ai Comuni, e rimaste ancora inevase per carenza di risorse.

Le Usl distribuiranno la quota assegnata ai propri comuni. Allo stanziamento regionale si aggiungono, inoltre, i 3, 7 milioni di contributo statale per il biennio 2017-2018 assegnati al Veneto in base al riparto del fondo nazionale. «La quota riservata al Veneto per il quadriennio 2017-2020

ammonta a 8. 487. 572 euro, di cui 3. 772. 254 per il biennio 2017-2018, ora in via di assegnazione ai Comuni» spiega l’assessore. «Segnalo che il fabbisogno rilevato dai Comuni nel periodo 2001-2017, e rimasto sinora inevaso, sfiora gli 11 milioni di euro». —