Pietrobon, splendido bronzo sulle strade del Veronese

Belluno. Torna sul podio Andrea Pietrobon. Dopo alcuni mesi di “digiuno”, il bellunese della Zalf Euromobil Désirée Fior martedì è tonato nella zone altissime delle classifiche, chiudendo al terzo posto il Gran premio San Luigi a Sona.

Gara di ottimo livello tecnico, quella veronese, corsa su un tracciato nervoso che ha visto trionfare il danese Rasmus Iversen. Il portacolori della General Store Bottoli si è involato a una trentina di chilometri dalla conclusione, tagliando il traguardo con 1'21” su Tommaso Rigatti e con 1'27” su Pietrobon.

Quest'ultimo, al primo anno tra gli Under 23, in questa stagione ha vinto il Gran premio Sportivi Sestesi a Sesto Cremonese il 20 maggio e ha conquistato il terzo posto il 2 giugno al Trofeo Degasperi.

Sabato sarà al via dell'internazionale Giro del Medio Brenta a Maragnole (Vicenza).

Ordine d’arrivo Gran premio San Luigi: 1. Rasmus Iversen (General Store Bottoli); 2. Tommaso Rigatti (Sissio Team) a 1’21”; 3. Andrea Pietrobon (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 1’27”; 4. Cristian Rocchetta (General Store Bottoli) a 1’54”; 5. Davide Casarotto (General Store Bottoli); 6. Filippo Rocchetti (Colpack); 7. Leonardo Marchiori (Zalf Euromobil Désirée Fior); 8. Aldo Caiati (Zalf Euromobil Désirée Fior); 9. Flavio Tasca (Work Service); 10. Riccardo Tosin (Work Service) a 2’18”.

Zandomeneghi in Friuli. Simone Zandomeneghi, reduce dalla bella partecipazione al Tour du Chablais in Francia, da oggi sarà al via dell'internazionale Giro del Friuli. Oggi la prima tappa, da Fagagna e Spilimbergo, domani seconda da Feletto Umberto al Monte Matajur, venerdì conclusione con la Lignano-Gorizia.

Turrin in infermeria. Una tonsillite costringe allo stop Alex Turrin. Il feltrino della Wilier Selle Italia ha dovuto rinunciare al Tour of China I, in programma da sabato 8 al 15 settembre. Turrin dovrebbe tornare in gara per gli ultimi appuntamenti di inizio ottobre. —