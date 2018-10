D’Alberto, Canova e De Bastiani siglano il Gp Ai Zei

Tisoi. Tre successi bellunesi e un ottimo bilancio dal punto di vista organizzativo per la prima edizione del Gran Premio Ai Zei, quarta tappa del Giro del Veneto e prima prova del campionato provinciale di ciclocross, evento andato in scena sabato mattina a Tisoi, nell’area dell’agriturismo Ai Zei, per l’organizzazione del team Bribano Ai Zei Sportissimo.



Le vittorie del movimento provinciale portano le firme di Michele D’Alberto, Manolo Canova e Alex De Bastiani. Diversi sono stati anche i piazzamenti, sul podio o a ridosso. «Il bilancio è positivo: il meteo ci ha favorito e al via ci sono stati un centinaio di concorrenti» commenta Francesco De Bastiani, presidente della Ciclisti Bribano Ai Zei Sportissimo. «Il percorso, ricavato nella suggestiva cornice dell’azienda Ai Zei, si è dimostrato tecnico e allo stesso tempo filante, apprezzato dai partecipanti. Le gare sono state veramente combattute. Tanti anche gli appassionati di ciclismo a tifare, per questa disciplina che pian piano sta prendendo piede nel Bellunese».



Women A: 1. Nicola Campana (JTeam); 2. Monica Dall’Agnol (Brema Pissei). Women B: 1. Luisa De Lorenzo Poz (Estebike Zordano); 2. Tatiana Cappellaro (Ai Zei); 3. Sabrina Masin (Cicli Pengo). Debuttanti: 1. Loris Barbon (Castagnole). Juniores: 1. Michele D’Alberto (Brema Pissei); 2. Nicola Pattatu (Ai Zei); 3. Alessio Fregonese. Seniores 1: 1. Alex De Bastiani (Ai Zei); 2. Roberto Lucaora (Jteam); 3. Fabio Rold (Ai Zei); 4. Davide De Bona (Due ruote). Seniores 2: 1. Manolo Canova (Brema Pissei); 2. Franco Creuso (Cicli Morbiato); 3. Alessio Rainato (Sintex). Veterani 1: 1. Andrea Pauletto (Mem team racing); 2. Matej Dakskobler; 3. Riccardo Favero (Jteam); 8. Andrea Tormen (Feltrevelò Cicli Dalla Rosa). Veterani 2: 1. Maurizio Tasin (Supreme); 2. Vanni Toffano (Scavezzon); 3. Luca Carli (La Roccia); 5. Massimo Soccal (Uc Limana). Gentlemen 1: 1. Gabriele Rossi (Cicli Rossi); 2. Flavio Zoppas (Vimotorsport); 3. Sandro Tamassia (Euganea bike); 6. Maurizio Sacchet (Sanvido). Gentlemen 2: 1. Michele Feltre (Mtb Santa Marinella); 2. Giovanni Ceron (Bikes Benato Frw); 3. Aldo Mares (Brema Pissei); 4. Maurizio Lovatel (Sanvido); 5. Davide Polli (Brema Pissei). Supergentlemen A: 1. Giovanni Parro (05 biketeam); 2. Ulderico Ventura (Euganea bike); 3. Giovanni Negretto (Bikes Benato Frw); 5. Luigi De Villa (Cicli Cortina); 6. Claudio Pescarolo (Uc Valbelluna). Supergentlemen B: 1. Gianluigi Martinelli (Cicli Pendenzolli); 2. Angelo Fioravanzo (Cicli Pengo); 3. Giulio Girolimetto (S.Anna); 5. Fulvio Dal Pont (Ai Zei). Società: 1. Brema Pissei punti 43; 2. Bribano Ai Zei Sportissimo 42; 3. Jteam 33; 4. Bikes Benato Frw 24; 5. Cicli Pengo 21; 12. Sanvido 12; 30. Due Ruote sport 7; 31. Cicli Cortina 6; 32. Uc Limana 6; 35. Uc Valbelluna 5; 42. Feltrevelò

Il Giro del Veneto tornerà sabato, 27 ottobre, con la quinta tappa a Villorba (Treviso). Domenica 25 novembre, invece, la seconda e conclusiva prova del Campionato provinciale, a Pra del Moro di Feltre, per l'organizzazione del Team Brema Pissei.